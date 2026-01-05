به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران و یکی از یاران سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در این همایش به تبیین و تشریح سیره اخلاقی و رفتاری سردار دل‌ها پرداخت و رمز موفقیت او در روند ایفای وظایف محوله را اخلاص، ایمان و عطش خدمت به ملت و وطن عنوان کرد.

سردار علی بلالی همچنین راه برون رفت از تنگنا‌ها را توکل به قدرت لایزال الهی و تلاش مجدانه و خالصانه برای بهره گیری از توان ملی دانست و افزود: دفاع مقدس مصداق بارز این روند است که خودباوری یک ملت بزرگ و آزاده را به بهترین نحوی تجلی داد و از هرگونه تهدید و تنگنا فرصت ساخت.

این فرمانده دوران دفاع مقدس همگان را به تاسی از مکتب انسان ساز بزرگانی، چون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی فراخواند و خدمت بی منت به این سرزمین را زیباترین جلوه تاسی از سیره‌ی شهدا عنوان کرد.

سرهنگ رضا رنجبر، رییس بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان نیز هدف از برگزاری این همایش را هم اندیشی و همکاری برای تجلی مدیریت جهادی در عرصه‌ی خدمت گذاری به جامعه اعلام کرد و افزود: تاسی از سیره‌ی عملی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی الگویی راهگشا در عرصه خدمتگذاری به مردم و برون رفت از مشکلات است که می‌تواند بیش از هر زمانی مورد توجه مدیران دستگاه‌ها قرار گیرد و تهدید‌ها را به فرصتی برای پیشرفت تبدیل کند.

در پایان این مراسم از ۱۰ نفر از خانواده‌های معزز شهدا و مدیران برگزیده‌ی گیلان قدردانی شد.