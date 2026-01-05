به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی گفت:تقویت نقش مساجد ومشارکت مردم، راهکار موثر برای حل مسائل فرهنگی واجتماعی وعمرانی وارتقای مثبت پایدار دراستان است.

رسول مقابلی درشورای اجتماعی استان افزود:آغاز این رویکرد دراستان بامحوریت سپاه شهدای استان بوده وامروز ابن الگو می‌تواند زمینه گفتگوی مستقیم مردم بامسئولان وحل مسائل محله‌ها رافراهم کند.

وی با اعلام اینکه کمیته راهبری محله‌ها دربرخی شهر‌های استان تشکیل شده است افزود:مدیریت محله محوری به معنی ساماندهی امور شهری و روستایی بوده که همه باید پیشگام باشند.

سرهنگ قهرمان عیوضلو فرمانده قرارگاه محله محوری آذربایجان غربی هم دراین جلسه گفت:محور اصلی این طرح مساجد بوده ودرآن هرمسجد به عنوان پایگاه یک محله بامحوریت امام جماعت به عنوان امام محله با مشارکت اعضای موثر ومنتخبین تاثیر گذار جامعه شورای تحول محله راتشکیل می‌دهند.