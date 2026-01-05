پخش زنده
با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش و اجرای دستور ریاست قوه قضائیه، دو شعبه شورای حل اختلاف در دادگاه تجدیدنظر استان تهران راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست شورای حل اختلاف استان تهران گفت: در راستای جامه عمل پوشاندن به دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر ورود فعال شورای حل اختلاف در تمامی مراحل رسیدگی و تقویت رویکرد صلح و سازش، دو شعبه شورای حل اختلاف در دادگاه تجدیدنظر استان تهران راهاندازی شد.
حجت الاسلام علی نجفی افزود: اصلاح ذاتالبین در آموزههای دینی ما بسیار مورد تأکید قرار گرفته است، زیرا ریشه اختلاف را خشک کرده و در بین اصحاب دعوی اخوت و برادری برقرار میکند که این مهم با حکم قضایی دست یافتنی نیست.
سرپرست شورای حل اختلاف استان تهران همچنین گفت: این اقدام در چارچوب سیاستهای تحولی دستگاه قضا و با هدف ترویج فرهنگ مصالحه، کاهش اطاله دادرسی، کاستن از حجم پروندههای قضایی و تسریع در رسیدگی به اختلافات صورت گرفته است. استقرار این شعب در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، زمینه بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیتهای شورای حل اختلاف را در حل و فصل اختلافات فراهم میکند.
وی افزود: راهاندازی این شعب گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت ترمیمی و استفاده حداکثری از سازوکارهای صلحمحور در نظام قضایی کشور محسوب میشود و نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مراجعان و ارتقای کارآمدی فرآیند دادرسی ایفا خواهد کرد.