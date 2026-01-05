پخش زنده
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از موافقت صریح رئیسجمهور با اصلاح اساسی مصوبه کنکور خبر داد و گفت: با جمعبندی انجامشده، «مثبت شدن تأثیر معدل پایه یازدهم» بهعنوان گزینهای منطقی و اجرایی، در اولویت پیگیری قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین نتایج پیگیریها درباره اصلاح مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: در دیداری که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، برگزار شد، ایشان بهصراحت موافقت کامل خود را با انجام اصلاحات اساسی در مصوبه مربوط به کنکور اعلام کردند و حتی موضوع حذف کامل این مصوبه نیز از سوی رئیسجمهور مطرح شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: با این حال، پس از گفتوگوها و جمعبندی نظرات، مقرر شد در مقطع فعلی، موضوع «مثبت شدن تأثیر معدل پایه یازدهم» که از نظر کارشناسی منطقیتر، اجراییتر و عملیاتیتر است، در اولویت پیگیری قرار گیرد.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: در این دیدار، دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز بهطور جدی از رویکرد مثبت شدن تأثیر معدل پایه یازدهم حمایت کرد و قول دادند هفتههای جاری نشستی با شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه برگزار شود. همچنین علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، نظر موافق خود را نسبت به این رویکرد اعلام کرد.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بر این اساس، مقرر شد از روزهای آینده پیگیریهای لازم برای طی مراحل اجرایی این تصمیم آغاز شود تا با نهایی شدن آن، ضمن کاهش فشار روانی بر داوطلبان، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت آموزشی برداشته شود.