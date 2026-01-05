در اولین روز معاملاتی هفته جاری، شاخص بورس پاکستان روند صعودی چشمگیری را تجربه کرد و برای نخستین بار از مرز ۱۸۳ هزار واحد عبور کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از خبرگزاری جیو نیوز؛ در این روز شاخص ۴۷۴۸ واحد افزایش یافت و در سطح ۱۸۳ هزار و ۸۷۸ واحد معامله شد.

این در حالی است که شاخص در سومین روز معاملاتی سال جاری تاکنون بیش از ۹۰۰۰ واحد رشد داشته است. این شاخص ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ برای اولین بار به سطح ۱۷۰ هزار واحد رسیده بود.

لازم به ذکر است که در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته نیز شاخص بیش از ۲۶۰۰ واحد افزایش یافته و در سطح ۱۷۹ هزار و ۳۴ واحد بسته شده بود.