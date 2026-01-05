به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه پس از تصویب کلیات در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، بودجه در یک مرحله بررسی می‌شود. از سویی دیگر امروز کلیات لایحه بودجه در صحن علنی تصویب شد. در راستای تصویب کلیات، تفاهماتی بین دولت و مجلس صورت گرفت تا اصلاحات لایحه مدنظر قرار گیرد. اصلاحاتی که نمونه آن در حوزه حقوق، مالیات و همچنین موضوع ارز ترجیحی نیز مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: طبق این روند و از امروز نمایندگان پنج روز فرصت دارند پیشنهاد‌های خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند. کمیسیون‌های تخصصی نیز پنج روز زمان دارند تا این پیشنهاد‌ها را بررسی کنند. پس از این دو بازه زمانی، یعنی در مجموع ۱۰ روز، کمیسیون تلفیق ۱۵ روز فرصت خواهد داشت تا نظرات جمع‌بندی‌شده را بررسی و نهایی کند. در نهایت و پس از گذشت ۲۵ روز، بررسی اصلی بودجه در صحن علنی مجلس آغاز می‌شود و روند قانونی خود را طی خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر اینکه همه موارد مطروحه در بودجه فعلا در حد پیشنهاد است، تصریح کرد: تا زمانی که مصوبه‌ای در صحن علنی رأی نیاورده و پس از آن نیز به تأیید شورای نگهبان نرسیده باشد، فرآیند تصویب نهایی انجام نشده است؛ بنابراین باید مراقب باشیم که اخبار مصوبات با لحاظ موضوعات مذکور به مردم اطلاع رسانی شود و گا‌ها مردم بی‌دلیل نگران نشوند. پیش‌بینی می‌شود گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات لایحه بودجه، اواسط بهمن‌ماه به صحن علنی ارائه شود و امیدواریم در این دو هفته و در جریان این بحث‌های کارشناسی و جدی، با تلاش همه همکاران، کار به‌خوبی به سرانجام برسد.