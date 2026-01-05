به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین الله ساجدی کیا گفت: پرونده قاچاقچی هزار لیتر سوخت نفتگاز به ارزش ۴۹۳ میلیون و ۸۵۹ هزار ریال در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان هندیجان رسیدگی شد.

رئیس تعزیرات حکومتی هندیجان افزود: شعبه با بررسی محتوای پرونده تخلف را محرز اعلام و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را به پرداخت ۹۸۷ میلیون و ۷۱۸ هزار ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش سوخت کشف شده محکوم کرد.

به گفته ساجدی کیا، شعبه با توجه به اینکه ارزش وسیله حامل سوخت قاچاق از ارزش سوخت کشف شده بیشتر می‌باشد، ۴۹۳ میلیون و ۸۵۹ هزار ریال معادل ارزش سوخت کشف شده به جریمه اضافه و متخلف در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۴۸۱ میلیون ریال محکوم شد.

رئیس تعزیرات حکومتی هندیجان افزود: ماموران نیروی انتظامی پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف سوخت به ظن قاچاق، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.