به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، به گفته دبیر ستاد مردمی اعتکاف استان فارس در مدت سه روز اعتکاف، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر در استان فارس و بیش از ۳۰ هزار نفر در شیراز معتکف شدند.

شتابی افزود: معتکفان در هزار و ۲۰ مسجد در استان فارس و ۲۷۹ مسجد در شیراز ۳ روز را به روزه داری و راز و نیاز با پروردگار اختصاص دادند.

مسجد خاتم الانبیا شیراز یکی از مساجدی بود که میزبان دختران معتکف بود.

در این مسجد ۱۲۰ دختر نوجوان با تشکیل حلقه‌های تربیتی و با حضور مربیان و روانشناسان به مباحث تربیتی، امید آفرینی و هپیت بخشی پرداختند.