پخش زنده
امروز: -
دختران معتکف، تعدادی از جمعیت ۳۰ هزار نفری معتکفان شیراز را تشکیل میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، به گفته دبیر ستاد مردمی اعتکاف استان فارس در مدت سه روز اعتکاف، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر در استان فارس و بیش از ۳۰ هزار نفر در شیراز معتکف شدند.
شتابی افزود: معتکفان در هزار و ۲۰ مسجد در استان فارس و ۲۷۹ مسجد در شیراز ۳ روز را به روزه داری و راز و نیاز با پروردگار اختصاص دادند.
مسجد خاتم الانبیا شیراز یکی از مساجدی بود که میزبان دختران معتکف بود.
در این مسجد ۱۲۰ دختر نوجوان با تشکیل حلقههای تربیتی و با حضور مربیان و روانشناسان به مباحث تربیتی، امید آفرینی و هپیت بخشی پرداختند.