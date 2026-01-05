پخش زنده
استاندار همدان با حضور سرزده در بیمارستان فوقتخصصی بعثت همدان، از نزدیک در جریان روند خدماترسانی به بیماران قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی با حضور سرزده در بیمارستان فوقتخصصی بعثت همدان، از بخشهای مختلف این مرکز درمانی بازدید کرد و وضعیت ارائه خدمات درمانی را مورد بررسی قرار داد.
او همچنین از کارکنان نظامی و بسیجی آسیبدیده در حوادث اخیر عیادت کرد و از نزدیک در جریان روند درمان آنان قرار گرفت.
استاندار همدان ضمن گفتوگو با مدیران و کادر درمان بیمارستان، از تلاشها و خدمات ارائهشده به بیماران قدردانی کرد و بر لزوم تداوم ارتقای کیفیت خدمات درمانی تأکید داشت.