به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،این جلسه با حضور مجیدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان و عنایت‌الله میرزایی مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان و سایر اعضای کمیسیون تشکیل و ابعاد مختلف طرح تفصیلی بازنگری شهر پلدختر به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.



در نهایت، پس از بحث و تبادل نظر اعضا و با توجه به انطباق طرح با اسناد بالادستی، سیاست‌های توسعه شهری و نیازهای فعلی و آتی شهر، طرح تفصیلی بازنگری شهر پلدختر به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسید.



از مهم‌ترین مزایای تصویب این طرح می‌توان به ایجاد چارچوب قانونی و شفاف برای صدور پروانه‌های ساختمانی، تعیین تکلیف کاربری‌های اراضی، هدایت اصولی توسعه کالبدی شهر، ارتقای کیفیت محیط شهری، افزایش ایمنی و تاب‌آوری شهری و فراهم شدن بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی اشاره کرد.



همچنین اجرای این طرح نقش مؤثری در بهبود دسترسی‌ها، توسعه متوازن محلات، پاسخگویی به نیازهای شهروندان و تحقق توسعه پایدار شهری در پلدختر خواهد داشت.

در پایان مقرر شد مراحل ابلاغ و اجرای مصوبات مطابق ضوابط و مقررات قانونی پیگیری شود.