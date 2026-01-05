به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی‌مدد هاشم‌پور اظهار کرد: پس از انتخاب حجت‌الله دهدشتی به عنوان شهردار اهواز از سوی شورای شهر، مدارک شهردار منتخب به وزارت کشور ارسال شده و هیات تطبیق فرمانداری نیز مصوبه شورای شهر را تایید کرده است.

وی در ادامه افزود: روند قانونی انجام استعلامات برای صدور حکم توسط وزارت کشور در حال انجام است و احتمالا این هفته حکم شهردار صادر می‌شود و از هفته آینده کار خود را آغاز خواهد کرد.

نایب رئیس شورای شهر اهواز گفت: وزارت کشور مدارک تحصیلی و سوابق اجرایی شهردار منتخب را تایید کرده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پروژه‌های شهری اهواز رها شده و نیمه‌کاره مانده‌اند، تصریح کرد: پیگیری صدور حکم شهردار در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود تا شهر از این حالت خارج شود