نایب رئیس شورای شهر اهواز از احتمال صدور حکم شهردار منتخب اهواز در این هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیمدد هاشمپور اظهار کرد: پس از انتخاب حجتالله دهدشتی به عنوان شهردار اهواز از سوی شورای شهر، مدارک شهردار منتخب به وزارت کشور ارسال شده و هیات تطبیق فرمانداری نیز مصوبه شورای شهر را تایید کرده است.
وی در ادامه افزود: روند قانونی انجام استعلامات برای صدور حکم توسط وزارت کشور در حال انجام است و احتمالا این هفته حکم شهردار صادر میشود و از هفته آینده کار خود را آغاز خواهد کرد.
نایب رئیس شورای شهر اهواز گفت: وزارت کشور مدارک تحصیلی و سوابق اجرایی شهردار منتخب را تایید کرده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پروژههای شهری اهواز رها شده و نیمهکاره ماندهاند، تصریح کرد: پیگیری صدور حکم شهردار در سریعترین زمان ممکن انجام میشود تا شهر از این حالت خارج شود