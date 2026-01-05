پخش زنده
آزمونهای پایان نیمسال نخست ۱۴۰۴-۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان از تاریخ شانزدهم تا ۱۹ دی ماه، لغو شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان گفت: بمنظور فراهم کردن شرایط مطلوبتر برای دانشجویان، این آزمونها از هفتم تا ۱۰ بهمن برگزار میشود.
محمد حسین رنجبر افزود: آزمونهای از بیستم دی به بعد، در همان تاریخهایی که در کارت آزمون اعلام شده است، برگزار میشود.
وی گفت: مجازی یا حضوری برگزار شدن آزمونها هم، بر اساس تصمیمات گرفته شده از سوی دانشگاه آزاد سراسری، با توجه به شرایط استانها است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان افزود: نحوهی برگزاری آزمونها در هرمزگان، بزودی اطلاع رسانی میشود.