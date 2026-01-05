پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی از راهاندازی رسمی «سامانه ارجاع برخط نماد» به عنوان دستاوردی مهم در زمینه کنترل و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانشآموزان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سمیه سادات ابراهیمی گفت: با فعال شدن این قابلیت جدید در سامانه نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان)، امکان شناسایی بهموقع، ارجاع سریع، محرمانه و بیندستگاهی دانشآموزان در معرض آسیب فراهم شده است.
وی افزود: این ظرفیت، مداخلات فوری و هدفمند را تسهیل کرده و نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی در محیطهای آموزشی ایفا خواهد کرد.
ابراهیمی با اشاره به همکاری ۱۴ دستگاه عضو ائتلاف نماد - از جمله قوه قضاییه، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و کمیته امداد - تأکید کرد: اکنون نوبت دستگاههای همکار است که هرچه سریعتر زیرساختهای لازم را برای اتصال مستقیم به سامانه نماد فراهم کنند.
مدیرکل امور تربیتی افزود: با توجه به پیشبینی افزایش قابل توجه ارجاعات در سال جاری به دلیل غربالگری حدود ۹۰ درصد دانشآموزان و تحول در فرآیندهای مداخله آمادگی کامل دستگاهها برای پاسخگویی به موقع و هماهنگ ضروری است.
ابراهیمی در این زمینه گفت: مدرسه کانون اصلی پیشگیری است و موفقیت این طرح در گرو استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه نماد و همکاری مسئولانه تمام دستگاههای عضو است.
وی افزود: این حرکت گامی کلیدی برای رسیدگی همهجانبه و مؤثر به آسیبهای اجتماعی دانشآموزان و حفاظت از آینده کشور محسوب میشود.