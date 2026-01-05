پخش زنده
فرمانده انتظامی اقلیدگفت: شش نفر هنگام حفاری در یکی از روستاهای شهرستان اقلید دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، سرهنگ آرش بخشایی مطلق گفت: با دریافت گزارشی مبنی بر حفاری تعدادی از افراد ناشناس در یکی از روستاهای شهرستان اقلید به منظور یافتن گنج، گروهی از عوامل انتظامی به منطقه اعزام شدند.
او افزود: ماموران پس از حصول اطمینان از صحت موضوع، به صورت نامحسوس در محل مورد نظر حاضر و مشاهده کردند شش نفر با استفاده از آلات و ادوات در حال حفاری غیر مجاز هستند که افراد مذکور به صورت غافلگیرانه دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی اقلید بیان کرد: در بازرسی از این افراد یک قبضه سلاح شکاری و آلات و ادوات حفاری کشف شد و متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.