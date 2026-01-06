به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی زنجان از تخصیص ۱۹۶ تن روغن مایع ۸۱۰ گرمی برای مصارف خانوار جهت توزیع در فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان خبر داد.

ولی‌الله زمانی افزود: روغن مایع از اقلام اصلی و غیرقابل جایگزین در سبد غذایی روزانه خانوارها محسوب می‌شود و تامین آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی گفت: در این راستا در گام نخست ۱۵ هزار تن روغن بطری ۸۱۰ گرمی که به استان تخصیص یافته است توزیع می شود.

زمانی افزود: این فرایند بر اساس برش ابلاغی از محل ذخایر راهبردی در سامانه سیفا بارگذاری می شود و بعد از آن قابل بهره برداری است.

وی ادامه داد: طبق دستور شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، ضروری است با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان و شبکه های توزیع مورد تایید کارگروه تنظیم بازار استان برای توزیع روغن تخصیصی با نرخ های مصوب اقدام شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان اضافه کرد: مباشرین و عوامل توزیع معرفی شده قبل از توزیع روغن ها مکلف به درج قیمت مصوب جدید مصرف کننده بر روی بطریهای روغن هستند.

پیش از این رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفته بود: ۵۰۰ تن سهمیه روغن به استان اختصاص یافته که ۲۰۰ تن وارد شده و مابقی در حال انجام lست و سهمیه مجدد یک هزار و ۵۰۰ تنی نیز به استان اختصاص می‌یابد.