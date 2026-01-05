پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از پیگیری و اخذ بیش از ۲هزار و ۷۰۰ فقره سند تک برگ برای اراضی دولتی با مالکیت اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح الله عمادی از پیگیری و اخذ بیش از ۲هزار و ۷۰۰ فقره سند تک برگ برای اراضی دولتی با مالکیت ادارهکل راه و شهرسازی استان خبرداد و اظهارکرد:تبدیل اسناد دفترچهای اراضی دولتی به اسناد تک برگی یکی از اولویتهای کاری اداره کل راه و شهرسازی استان است.
وی افزود: اجرای قانون جامع حدنگار موسوم به کاداستر، گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمینخواری به شمار میرود و دسترسی به اطلاعات زمینهای ملی را آسان میکند.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، اخذ سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن را از وظایف اصلی اداره کل راه و شهرسازی استانها برشمرد و بیان کرد: در این زمینه همکاران ادارات راه و شهرسازی در شهرهای استان با تمام توان در جهت استیفای حقوق دولت عمل میکنند.
وی با بیان اینکه خوزستان یکی از پرجمعیتترین استانهای کشور به شمار میرود و کلانشهر اهواز بزرگترین شهر جنوب کشور محسوب میشود، در خصوص طرح نهضت ملی مسکن در خوزستان گفت: تمامی اقدامات لازم برای تامین زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در استان را انجام میدهیم.