معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران:
بازار باید در اختیار بازاریان باشد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، در نشست با رؤسای اتحادیهها و اعضای هیئترئیسه اتحادیهها و اتاق اصناف، با تشریح ابعاد طرح جدید اقتصادی دولت، بر نقش محوری اصناف و بازاریان در اجرای موفق این طرح تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
،حشمتالله عسگری،با بیان اینکه «معتقدیم بازار باید دست بازاری باشد»، گفت: دولت با تصمیمی شجاعانه، مدیریت یارانه را به جای ابتدای زنجیره، به انتهای زنجیره و به خود مردم واگذار کرده است. یارانهای که امروز به حساب مردم واریز میشود، پیش از این نیز وجود داشت، اما عملاً به جیب مردم نمیرفت و در مسیرهای دیگری هزینه میشد.
معاون اقتصادی استانداری تهران با اشاره به عزم جدی دولت در اجرای این سیاست افزود: دولت با آگاهی کامل از هزینهها و پیامدهای این طرح، و با شجاعت، این تصمیم را به نفع مردم اتخاذ کرده و در شرایط سخت اقتصادی پای این تصمیم ایستاده است.
عسگری با مقایسه این طرح با تجربههای گذشته تصریح کرد: برخلاف طرحهای پیشین، دولت این بار مصمم است به همان میزانی که قیمتها تغییر میکند، یارانه نیز متناسب با آن اصلاح شود. در این طرح، مردم بهعنوان بازیگران اصلی مشارکت داده شدهاند و امکان خرید از حدود ۳۰۰ هزار واحد فروشگاهی در سراسر کشور برای آنان فراهم شده است.
وی رونق صادرات را از دیگر آثار مثبت این سیاست دانست و خاطرنشان کرد: با حذف رانتهای ارزی و یارانهای، مسیر برای شفافیت اقتصادی و رونق تولید و صادرات هموار میشود؛ و دوره رانت و سودجویی از ارز و یارانه به پایان رسیده است.
معاون اقتصادی استانداری تهران با قدردانی از همراهی اصناف و بازاریان گفت: در تهران، در صحنههای مختلف، اصناف و بازاریان پای کار هستند و این همراهی سرمایه بزرگی برای عبور از شرایط فعلی است. تصمیمهای اخیر دولت نیز در راستای حمایت از بازاریان بوده و هر جا نیاز به حمایت باشد، دولت ورود خواهد کرد.
وی با اشاره به دستور رئیسجمهور مبنی بر بهرهمندی همه آحاد مردم از این طرح افزود: موضعگیری شجاعانه و عالمانه فعالان بازار میتواند نقش مهمی در ایجاد آرامش و اعتماد در جامعه داشته باشد. موفقیت این طرح، راه را برای تصمیمات و اقدامات مهمتر در آینده باز خواهد کرد.