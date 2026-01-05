به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ حامد شادبهر گفت: ماموران انتظامی پاسگاه خوشابر هنگام بازرسی از یک دستگاه خودروی باری نیسان، ۵۰۰ کیلوگرم توتون بدون مجوز را به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در این خصوص یک دستگاه خودروی نیسان توقیف و راننده آن دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی رضوانشهر از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و اطلاعات مربوط به قاچاق کالا را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.