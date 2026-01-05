پخش زنده
دادستان مرکز استان هرمزگان از نصب و راهاندازی دستگاه اندازه گیری سوخت (میتر) در همه جایگاههای عرضه گازوئیل در شهر بندرعباس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عارف اکبری گفت: با هدف صیانت از حقوق عامه و در نتیجه پیگیریهای مستمر دستگاه قضایی استان پس از برگزاری جلسات متعدد در دادسرای بندرعباس با حضور کارشناسان شرکت پخش فرآوردههای نفتی و متصدیان جایگاههای عرضهکننده سوخت نفتگاز (گازوئیل) و در نتیجه ابلاغ مصوبات این جلسات و انجام مکاتبات متعدد، کلیه جایگاههای مذکور در شهرستان بندرعباس به دستگاه اندازه گیری سوخت (میتر) تجهیز شدند.
وی افزود: بر این اساس، شهرستان بندرعباس نخستین شهرِ کشور در خصوص تجهیز تمام جایگاههای عرضه گازوئیل یا نفتگاز به دستگاه میتر محسوب میشود که این موضوع گامی مؤثر در جهت شفافسازی فرآیند توزیع سوخت و پیشگیری از تخلفات احتمالی در حوزه عرضه فرآوردههای نفتی به شمار میرود.
اکبری تصریح کرد: تاکنون ٤٤ جایگاه عرضه گازوئیل به دستگاه میتر تجهیز شدهاند و در مرحله بعد، تجهیز تمامی جایگاههای عرضهکننده نفتگاز در سطح استان به دستگاه میتر در دستور کار قرار گرفته است.
دادستان هرمزگان همچنین گفت: علاوه بر این، تمهیدات لازم جهت ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی به بهرهبرداران این تجهیزات پیشبینی و ابلاغ شده است.