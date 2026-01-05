به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر مجتمع فروکروم جغتای، گفت: علیرغم محدودیت‌ها، مجتمع فروکروم جغتای در آذرماه امسال با تولید ۲۶۴۷ تن فروکروم پر کربن، رکورد بیشترین تولید ماهانه از ابتدای سال را به نام خود ثبت کرد.

محمدرضا خسروجردی افزود: آمار‌های ۹ ماهه امسال نیز حاکی از رشد ۱۷ درصدی تولید و ۱۳ درصدی فروش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است این دستاورد مرهون تلاش بی‌وقفه کارکنان و حمایت‌های راهبردی مجموعه می‌باشد.

وی با تأکید بر موفقیت‌های صادراتی ادامه داد: با وجود چالش‌های بین‌المللی، صادرات مجتمع در ۹ ماهه سال جاری نسبت به سال قبل ۴۰ درصد رشد داشته است این توفیق نتیجه برنامه‌ریزی منسجم، ارتقای بهره‌وری و گسترش بازار‌های هدف صادراتی می‌باشد.

خسروجردی با قدردانی از همکاری تمامی کارکنان، گفت: تداوم حرکت در مسیر افزایش تولید و تقویت حضور در بازار‌های جهانی، به عنوان هدف راهبردی مجتمع فروکروم جغتای، با قدرت پیگیری خواهد شد.