به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ این حزب در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، اومیدی تنها گزینه اتحادیه میهنی است و امید است دیگر فراکسیون‌های مجلس عراق وی را به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب کنند. نزار اومیدی پیش از این وزیر محیط زیست بود.

در همین راستا پیش بینی می‌شود، حزب دموکرات کردستان به ریاست بارزانی نیز تا عصر امروز گزینه خود را برای این پست مشخص کند. امروز آخرین مهلت ثبت نام نامزد‌های پست ریاست جمهوری در عراق است برخی منابع معتقدند فواد حسین وزیر امور خارجه به احتمال زیاد گزینه حزب دموکرات کردستان برای این پست باشد. با این وجود به نظر میرسد شانس اومیدی بیشتر از دیگران باشد.