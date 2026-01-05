به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین اردوی آمادگی تیم هندبال جوانان پسر ۱۸ تا ۲۴ دی ۱۴۰۴ به میزبانی استان تهران و در فدراسیون هندبال برگزار خواهد شد.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

محمد بابالادی، احسان کندی، پارسا شهابی، علی‌محمد رضایی، مهرزاد مظفری، رضا کثیری، علی‌محمد علی‌بیگی، مهدی جمالی، صالح عباسی بافقی، محمدجواد میرزایی، صدرا ملکی، متین زارعان، حسین پورمند، محمدحسین یوسفی‌پناه، پویان ناصری، امیرحسین کرمی، مهدی نوده، امید عنایتی‌جو، علیرضا کمانی، متین عادل‌منش، پوریا سلحشور، نیما طاهرخانی، مهدی تیموری، محمد بیاتی، مهدی احمدی‌فر و محمدطا‌ها فتاحی

کادر فنی و پشتیبانی تیم هندبال جوانان پسر را در این اردو، کیوان صادقی به عنوان سرمربی، مهدی اخوان به عنوان مدیر فنی و سرپرست، دانیال امینایی به عنوان مربی، محمد جمالی بدنساز، محمدجواد کریمی پزشک‌یار و متین مرادی به عنوان ماسور تشکیل می‌دهند.