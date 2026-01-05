مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی بانوان کشور (انتخابی تیم ملی) با پیگیری در مواد روز پایانی و برتری تیم خراسان رضوی به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی بانوان کشور (انتخابی تیم ملی) که از روز گذشته در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز شده بود، صبح امروز (دوشنبه ۱۵ دی) با پیگیری در مواد روز پایانی و برتری تیم خراسان رضوی به پایان رسید.

استان خراسان رضوی با کسب ۴ نشان طلا، ۳ نقره و ۳ برنز به عنوان قهرمانی رسید. استان تهران با کسب ۲ نشان طلا، ۲ نقره و ۳ برنز نایب قهرمان شد و استان خوزستان نیز با کسب ۲ نشان طلا و ۲ نقره به مقام سومی رسید.

در رقابت‌های روز گذشته و در ماده ۳۰۰۰ متر، هانیه شه‌پری از استان خوزستان با ثبت زمان ۹:۴۳.۹۱ دقیقه رکورد ملی این ماده را که پیش از با زمان ۹:۴۴.۳۱ دقیقه در اختیار پریسا عرب بود، شکست.

مراسم اختتامیه، اهدای نشان و کاپ‌های تیم‌های برتر با حضور پریسا بهزادی نایب رییس بانوان فدراسیون دو و میدانی، برگزار شد.

نتایج روز پایانی به شرح زیر است:

•۶۰ متر بامانع:

۱- فائزه آشورپور – خراسان رضوی – ۸.۴۹ ثانیه

۲- فائزه طباطبایی – گلستان – ۸.۷۰ ثانیه

۳- یاسمن نعیمی راد – خراسان رضوی – ۸.۹۹ ثانیه

•۱۵۰۰ متر:

۱- هانیه شه‌پری – خوزستان – ۴:۳۲.۲۹ دقیقه

۲- سامیا شه‌پری – خوزستان – ۴:۴۱.۷۹ دقیقه

۳- یگانه کریم – تهران الف – ۴:۴۹.۴۱ دقیقه

•پرش سه گام:

۱- مریم کاظمی – یزد – ۱۲.۹۵ متر

۲- سارینا ساعدی – تهران – ۱۲.۴۳ متر

۳- عارفه نیک بین – خراسان رضوی – ۱۱.۶۷ متر

•۴ در ۴۰۰ متر امدادی:

۱- خراسان رضوی (تکتم دستاربندان، مبینا صاحبی، سوگل نویدی، آرزو محمدرضایی) – ۳:۵۹.۷۳ دقیقه

۲- کردستان (صدف آقاجانی، اژین قادری، کژان رستمی، رکسانا عباسی) – ۴:۰۶.۷۱ دقیقه

۳- مرکزی (پرنیا آدینه، یگانه اصغری، گوارا محمدی، فاطمه شمس) – ۴:۴۱.۹۲ دقیقه