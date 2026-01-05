افزایش ۲۰ درصدی مراجعه خودرو‌های سنگین به مراکز معاینه فنی

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر از رشد ۲۰ درصدی مراجعه خودرو‌های سنگین به مراکز معاینه فنی استان از ابتدای امسال تا کنون خبر داد.