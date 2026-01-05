پخش زنده
در دهستان داودآباد استان مرکزی و چهار نقطه دیگر کشور، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ به روش ثبتی مبنا انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به روش ثبتی مبنا برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در جلسه هماهنگی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان گفت: به دلیل اینکه برگزاری سرشماری به این شیوه برای اولین بار است که انجام میشود، یک اجرای ازمایشی و یا پیش اجرا در کشور پیش بینی شده که در ۳۸ نقطه این کار با هماهنگی مرکز آمار انجام میشود و در پنج نقطه از این ۳۸ نقطه سرشماری کامل انجام خواهد شد.
مسعود شفیعی افزود: در استان مرکزی در دهستان داودآباد یک سرشماری کامل انجام خواهد شد که از امروز شروع شده و به مدت ۲۰ روز ادامه دارد و هدف آن است که بتوانیم یک کار تطبیقی انجام گیرد و بین اطلاعاتی که به صورت پیمایشی و از طریق سامانهها که سرشماری ثبتی مبنا است، به دست میآید. او گفت: نحوه اجرای سرشماری ثبتی مبناکه آبان ماه سال آینده بر گزار خواهد شد، اجرای آزمایشی مشخص خواهد کرد.
او با بیان اینکه از این پس جلسات ستاد هر ماه یکبار تشکیل خواهد شد، گفت: هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاههایی که در اجرای سرشماری نقش دارند و امیدواریم بتوانیم از نتایج این سرشماری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری بهتر در سطح ملی و استانی اتفاده کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: با اجرای سرشماری با روش ثبتی مبنا، فاصله سرشماریها به حداقل میرسد چرا که به صورت متناوب و مُستمر دادهها استخراج و مورد استفاده قرار میگیرد.
استاندار مرکزی هم ثبت دقیق و بهروز اطلاعات جمعیتی و مکانی شهروندان را پیشنیاز برنامهریزی صحیح و کاهش هزینههای حکمرانی دانست و گفت: تکیه بر اسناد ثبتی و اطلاعات رسمی، راهکار اصلی افزایش دقت در سرشماری است و این اقدام باید سالها پیش آغاز میشد.
مهدی زندیه وکیلی افزود: ایجاد چنین سامانهای موجب کاهش هزینههای سنگین دولت برای شناسایی وضعیت افراد و محل زندگی آنان میشود.
او گفت: اجرای این طرح باید در اولویت قرار گیرد و با ایجاد بستری شفاف، امکان ثبت، اصلاح و نظارت عمومی بر اطلاعات فراهم شود تا برنامهریزیهای توسعهای کشور بر پایه دادههای دقیق و قابل استناد انجام شود.