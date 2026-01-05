به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نادعلی، گفت: فردا در سیصد و هشتاد و ششمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، گزارش محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران درباره عملکرد برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده، ارائه و بررسی می شود.

نادعلی افزود: بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۳، از دیگر محورهای این جلسه است.

سخنگوی شورا ادامه داد: سپس گزارش‌های حسابرسی شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران و همچنین مؤسسه همشهری برای سال مالی ۱۴۰۳ در صحن شورا مطرح و بررسی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در بخش پایانی جلسه، بررسی ۱۰ پلاک ثبتی از حیث باغ بودن یا نبودن، همراه با قرائت گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری، آخرين دستور کار اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار دارد.