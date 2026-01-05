پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در آیین گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سرافراز، شهید حاج قاسم سلیمانی، با تاکید بر ضرورت تبیین سیره ممتاز این شهید برای نسل جوان، گفت: شهادت و خون پاک حاج قاسم، باعث تقویت وحدت و انسجام ملی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید رضا صالحیامیری امروز در مراسم عزاداری سالروز وفات حضرت زینب (س) و ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی که با حضور مدیران، معاونین، کارشناسان و کارکنان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، گفت : یکی از ویژگیهای برجسته سردار سلیمانی آن بود که در شهرهای مختلف حضور مییافت، برای مردم و بهویژه جوانان سخنرانی و به نوعی کار فرهنگی را دنبال میکرد. به باور من، عنایت امام حسین (ع) در اقدامات حاج قاسم مشهود بود و تلاشهای او به ثمر مینشست.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به اثرگذاری ماندگار اقدامات حاج قاسم حتی پس از شهادت، افزود: سردار سلیمانی در دوران حیات پربرکت خود ، اقدامات تأثیرگذار و ماندگاری انجام داد و شهادت او نیز سبب همگرایی و انسجام ملی شد.
صالحیامیری با تاکید بر جایگاه والای شهدا نزد مردم گفت: اگر کسی در پیشگاه الهی بزرگ شود، نخست باید نزد مردم عزیز و محترم باشد. شهدایی، چون حاج قاسم سلیمانی، مصداق بارز این حقیقتاند.
وی با بازگویی نمونههایی از دوران دفاع مقدس و دیگر شهدای شاخص افزود: در طول دفاع مقدس، بسیاری از سرداران و شهدا، همچون شهید چمران، با پیروی از فرامین امام راحل، به دفاع از میهن و مقابله با دشمن پرداختند. آنان اصول و ارزشهایی داشتند که همواره قابل احترام است. همچنین شهید بهشتی و شخصیتهای برجسته دیگری نظیر صیاد شیرازی، حق بزرگی بر کشور، مردم و انقلاب دارند و شهادت نصیب برگزیدگان خداوند می شود .
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به سالروز وفات حضرت زینب (س) اشاره کرد و گفت: حضرت زینب (س) از بزرگان دین است که در واقعه کربلا مظلوم واقع شد؛ شاهد شهادت برادر، خانواده و حتی کودک شیرخواره بود، اما به مقامی رسید که با تمام مصائب گفت: «من غیر از زیبایی چیزی ندیدم.» این جلوهای از عنایت الهی و عظمت شخصیت ایشان است.