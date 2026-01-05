پخش زنده
امروز: -
وزارت امور خارجه چین بار دیگر تاکید کرد: با دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی کشورهای آمریکای لاتین به هرگونه بهانهای مخالفیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری این وزارتخانه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد «تهدیدات» ترامپ علیه کوبا و سایر کشورها، گفت: چین قاطعانه از موقعیت صلحآمیز منطقه آمریکای لاتین و دریای کارائیب حمایت میکند و ضمن مخالفت با هرگونه اقدامی که اهداف و اصول منشور سازمان ملل و حاکمیت ملی و امنیت سایر کشورها را نقض کند، مخالفت خود با استفاده یا تهدید به استفاده از زور در روابط بینالمللی و همچنین دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی کشورهای آمریکای لاتین به هرگونه بهانهای را اعلام میکند.
لین جیان افزود: کشورهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب حق دارند مسیر توسعه و شرکای خود را به طور مستقل انتخاب کنند. چین مایل است با آمریکای لاتین در جهت تداوم همبستگی و تعامل، پاسخ به وضعیت در حال تغییر بینالمللی و جستجوی فرصتهای همکاری همراه با سود متقابل و منجر به توسعه و رفاه برای مردم هر دو طرف همکاری کند.
وانگ یی» عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و وزیر امور خارجه چین هم در دیدار با همتای پاکستانی اش گفت: وضعیت فعلی بینالمللی به طور فزایندهای پیچیده و بیثبات است و قلدری یکجانبه رواج بیشتری پیدا کرده است. تغییر ناگهانی اوضاع در ونزوئلا توجه زیادی را از سوی جامعه بینالمللی به خود جلب کرده است.
وانگ ایی افزود: ما همواره معتقدیم که هیچ کشوری نمیتواند به عنوان پلیس بینالمللی عمل کند و همچنین موافق این نیستیم که کشوری بتواند ادعا کند که قاضی بینالمللی است. حاکمیت و امنیت همه کشورها باید به طور کامل از سوی قوانین بینالمللی محافظت شود. ما همواره با استفاده یا تهدید به زور در روابط بینالملل و تحمیل اراده یک کشور بر کشور دیگر مخالف بودهایم.