رای مجلس به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۵- ۱۵:۱۷
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
حمله آمریکا به ونزوئلا
آغوش خدا، استقبال بی نظیر جوانان از مراسم معنوی اعتکاف
دیدار خانواده شهدای اقتدار با رهبر انقلاب
خبرهای مرتبط

مجلس به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ رأی مثبت داد

هدف بودجه باید ایجاد ثبات اقتصادی در کشور باشد

بهبود معیشت مردم هدف مشترک دولت و مجلس است

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، مصوبات مجلس ، لایحه بودجه
