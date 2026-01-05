پخش زنده
امروز: -
۱۱۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و یک نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی با حضور مسئولان در استان کرمان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان همزمان با دهه مقاومت و سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، طی مراسمی با حضور حسین خدرویسی معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور، سردار نظری فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، سردار حزنی فرمانده قرارگاه محرومیتزدایی سپاه پاسداران، ناصر عسکرینژاد مدیرکل کمیته امداد استان کرمان، حجتالاسلام حسینی امام جمعه چترود، ابراهیمی بخشدار و جمعی از مسئولان، همزمان با سراسر استان، ۱۱۰ واحد مسکونی مددجویان و یک نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
حسین خدرویسی معاون حمایت و سلامت کمیته امداد کشور در این مراسم گفت: در سال جاری ۳۲ هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد در سراسر کشور در حال ساخت است که بهزودی تحویل خانوادههای تحت حمایت خواهد شد.
وی افزود: برنامههای متنوعی در حوزه خانواده، جمعیت، ازدواج و اشتغال با همکاری سپاه و بسیج برای خدمترسانی به محرومان، بهویژه در استان کرمان، در حال اجراست.
ناصر عسکرینژاد مدیرکل کمیته امداد استان کرمان نیز گفت: تاکنون ۳ هزار نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی با همت کمیته امداد استان وارد مدار تولید برق شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵۰۰ نیروگاه خورشیدی دیگر در دست اجراست که بهزودی وارد مدار برق خواهد شد و با اجرای این طرحها، نزدیک به ۵ هزار خانوار از مزایای تولید انرژی خورشیدی بهرهمند میشوند.