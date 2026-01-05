آذربایجان غربی با اجرای۸۰ درصدی طرح فیبر نوری در شهر‌های استان ، رتبه سوم کشوری را به دست آورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی با اشاره به اجرای طرحی در راستای توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها در استان همزمان با سراسر کشور گفت: این استان رتبه سوم کشور را در پوشش فیبر نوری بین ۳۱ استان کسب کرده است.

قاسم جلیلی نژاد در جلسه بررسی زیرساخت‌های ارتباطی و کنترل فیبر نوری افزود:در حال حاضر پوشش فیبر نوری در شهر‌های استان از ۸۰ درصد گذشته که روند قابل توجهی به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر با استفاده از همکاری اپراتور‌های مختلف، افزون بر یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری در آذربایجان‌غربی اجرایی شده است.

وی ادامه داد: پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها، یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم برای توسعه شبکه ملی اطلاعات است که با اجرای آن بیش از ۶۵۰ هزار خانوار تحت پوشش فیبرنوری قرار می‌گیرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی بر اجرای پروژه‌های کلان زیرساخت ارتباطی و اینترنتی و ارتقای کیفیت ارتباطات در استان به منظور توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار‌ها تاکید کرد و گفت: در حال حاضر علاوه بر ارتقای کیفی پوشش در شهرها، پوشش اینترنت پرسرعت با کیفیت در بیش از ۱۶۰ روستای استان با اعتباری بیش از پنج هزار میلیارد ریال در مدت فعالیت دولت چهاردهم اجرایی شده است.

وحید مختاری، معاون راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز گفت:توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات امروز به یکی از نیاز‌های اساسی تبدیل شده و استفاده از فیبر نوری در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: سهم اینترنت ثابت در جهان ۷۰ درصد و اینترنت سیار ۳۰ درصد است، اما در ایران این نسبت تقریباً معکوس بوده و اینترنت ثابت تنها حدود ۳۰ درصد را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل، طرح توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها در کشور اجرایی شده است.