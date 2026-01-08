پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ دانشگاه علمیکاربردی راشا کاسپین با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص و تأمین نیازهای مجتمع صنعتی کاغذسازی راشا کاسپین، اقدام به جذب دانشجو در رشتههای فنی و کاملاً کاربردی کرده است. این دانشگاه بهعنوان تنها مسیر ورود به اشتغال در این مجتمع صنعتی و شرکتهای اقماری آن، فرصتی منحصربهفرد برای علاقهمندان به فعالیت در صنعت فراهم کرده است.
متقاضیان می توانند در رشتههای کاردانی فنی مکانیک – پمپ و کمپرسور ، کاردانی فنی ابزار دقیق ، کاردانی فنی جوشکاری ، کاردانی فنی شیمی – آزمایشگاهی صنعتی ، کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیهخانه فاضلاب ، کاردانی فنی مکانیک – ماشینآلات ، کاردانی فنی مکانیک – تأسیسات ، کاردانی فنی شناخت صنایع سلولزی (خمیر و کاغذ) ، کارشناسی ناپیوسته مهندسی صنایع شیمیایی ادامه تحصیل دهند.
شرایط پذیرش:
- آقایان دارای حداقل مدرک دیپلم در کلیه رشتهها (با اولویت استخدام در حین تحصیل برای دارندگان کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی غیرپزشکی)
- بانوان دارای حداقل مدرک دیپلم
دانشجویان پذیرفتهشده پس از آغاز تحصیل، با اولویت و بهصورت قطعی در مجتمع صنعتی راشا کاسپین و شرکتهای وابسته آن در شهرک صنعتی شهید شهریاری جذب خواهند شد. این فرآیند با هدف ایجاد اشتغال پایدار، آموزش هدفمند و پیوند مؤثر میان دانشگاه و صنعت طراحی شده است.
ثبتنام بهصورت غیرحضوری انجام میشود و ظرفیت پذیرش محدود است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام می توانند با شماره ۰۹۳۷۴۶۸۳۱۴۳ و ۰۹۹۰۵۸۹۰۸۲۰ در ارتباط باشند.