معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: همه یارانه‌بگیران فعلی به همراه حدود ۲۰ میلیون نفر دیگر، شامل کارمندان دولت و بازنشستگانی که حتی تاکنون یارانه دریافت نمی‌کردند، به‌صورت خودکار مشمول می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جزئیات مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی را تشریح کرد.

وی گفت: در این طرح، ارز ترجیحی که پیش‌تر به تولیدکنندگان و واردکنندگا اختصاص می‌یافت، مستقیماً به خانوار‌ها منتقل می‌شود و اعتبار ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر در نظر گرفته شده است. در مرحله اول، چهار نوبت معادل چهار میلیون تومان برای هر فرد شارژ خواهد شد.

اندایش افزود: این طرح حدود ۸۰ میلیون نفر را پوشش می‌دهد. همه یارانه‌بگیران فعلی به همراه حدود ۲۰ میلیون نفر دیگر، شامل کارمندان دولت و بازنشستگان حتی اگر تاکنون یارانه دریافت نمی‌کردند، به‌صورت خودکار مشمول می‌شوند. سایر افرادی که یارانه نمی‌گرفتند نیز می‌توانند با مراجعه به سامانه‌ای که طی روز‌های آینده اعلام خواهد شد، درخواست خود را ثبت کنند و پس از تأیید، اعتبار برای آنها واریز می‌شود.

وی تأکید کرد: اعتبار استفاده‌نشده به ماه‌های بعدی منتقل می‌شود و سوخت نمی‌شود. این طرح جایگزین یارانه نقدی، طرح یسنا برای حمایت از مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال، و برنامه رفع سوءتغذیه کودکان نیست و همه این حمایت‌ها همچنان ادامه دارد.

معاون وزیر رفاه گفت: یازده قلم کالای اساسی شامل برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند و شکر، لبنیات، گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ در بیش از ۲۶۸ هزار فروشگاه، عمدتاً فروشگاه‌های خرد، عرضه می‌شود و قرار است فروشگاه‌های سیار و ظرفیت تعاونی‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی نیز اضافه شود. قیمت‌ها کاملاً مصوب است و فروشگاه‌ها حق فروش بالاتر ندارند؛ در صورت تخلف، مردم می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند که مستقیماً به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

اندایش اظهار کرد: در این مرحله دهک‌بندی مطرح نیست و همه مردم می‌توانند از اعتبار استفاده کنند. پیامک‌های اطلاع‌رسانی به‌تدریج ارسال می‌شود و حاوی لینک نیست؛ برای استعلام موجودی به اپلیکیشن «شما» یا سایت refahi.ir مراجعه کنید.

وی در پایان گفت: این طرح با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان تعزیرات اجرا می‌شود و هدف آن حمایت حداکثری از معیشت خانوار‌ها و جلوگیری از فشار بر بازار کالا‌های اساسی است. نوبت اول خرید احتمالاً از ۲۰ دی‌ماه آغاز می‌شود و طرح در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.