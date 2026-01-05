پخش زنده
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۳ از اجرای و بهرهبرداری دیوارنگاره فاخر شاهنامه فردوسی در خیابان دماوند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی فتحی، با اشاره به توسعه هنرهای شهری با محوریت هویت ایرانی ـ اسلامی گفت: دیوارنگاره شاهنامه فردوسی با وسعتی بیش از ۷۰۰ مترمربع، در خیابان دماوند، نرسیده به خیابان شهید خاقانی، با تلاش اداره زیباسازی شهرداری منطقه ۱۳ اجرا و به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: این اثر هنری با الهام از داستانها و مفاهیم حماسی شاهنامه و با هدف تقویت هویت ملی، فرهنگی و تاریخی طراحی شده و توانسته جلوهای شاخص و ماندگار به یکی از محورهای پرتردد شرق تهران ببخشد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۳ با تأکید بر نقش هنر شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تصریح کرد: اجرای این دیوارنگاره در راستای ارتقای کیفیت بصری محیط شهری، پیوند هنر با زندگی روزمره شهروندان و بازآفرینی روایتهای اصیل ایرانی در فضای عمومی شهر انجام شده و نقش مؤثری در غنای سیمای شهری منطقه ایفا میکند.
فتحی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم با اجرای آثار ماندگار و زیباسازی شهری، فضاهای شهری الهامبخشتری برای شهروندان ایجاد شود.