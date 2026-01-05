به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،بر اساس گفته‌های «مهندس همت ایزدی»، فرماندار زرند، در این حادثه که در حین بازدید از معدن و هنگام بازگشت به سطح زمین رخ داد، نفربر واژگون شد. متأسفانه علی منصوری، یکی از کارگران معدن (حدود ۳۰ ساله و اهل منطقه دشتخاک زرند)، زیر نفربر گرفتار شد و جان خود را از دست داد.

در این حادثه دو نفر دیگر نیز مصدوم شدند که یکی پس از درمان سرپایی مرخص شد و دیگری تحت درمان است که خوشبختانه حال وی رضایت‌بخش گزارش شده است.