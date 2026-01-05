به گزارش صداوسیما، امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ یارانه زنان باردار و مادران شیرده دهک‌های درآمدی اول تا پنجم شارژ شد.این یارانه در قالب طرح‌های حمایتی دولت و در چارچوب «طرح یسنا» ویژه زنان باردار و مادران دارای کودک زیر دو سال پرداخت می‌شود.

یعقوب اندایش معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جزئیات این طرح اعلام کرد: در این مرحله، به ازای هر فرد در دهک‌های درآمدی اول تا سوم مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و برای زنان باردار و مادران شیرده در دهک‌های چهارم و پنجم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.



همچنین طرح دیگری نیز به‌صورت همزمان برای حمایت از کودکان دارای سوءتغذیه در حال اجراست. بنا بر اعلام معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار طرح یسنا امروز به حساب مشمولان واریز شده است.