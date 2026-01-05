پخش زنده
فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۳ هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سرهنگ علیرضا نوشاد گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق فرآوردهای نفتی، با اشراف اطلاعاتی از وجود مقادیری سوخت در یک انبار مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
او افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مراجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان، ۳ هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.
سرهنگ نوشاد با بیان اینکه ارزش سوختهای کشف شده برابر نظر کارشناسان ۲ میلیارد ریال برآورد شده است، بیان کرد: پلیس با افراد سودجو که در زمینه قاچاق فعالیت میکنند قاطعانه برخورد میکند.