شبکه نمایش همزمان با ۱۷ دی‌ سالروز اجرای طرح استعماری حذف حجاب به دست رضاخان، فیلم «شاهد عینی» با موضوع کشف حجاب در دوران پهلوی را پخش می‌کند و شبکه امید نیز مستند آموزشی «در راه مدرسه» را برای پخش در روز‌های آینده آماده کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش همزمان با ۱۷ دی ماه ، اجرای طرح استعماری حذف حجاب به دست رضاخان، فیلم «شاهد عینی» به تهیه کنندگی سید علیرضا سبط احمدی را روانه آنتن می‌کند.

«شاهد عینی» به کارگردانی جهانبخش لک چهارشنبه ۱۷دی ماه ساعت ۱۱ پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: امیرعلی که پسری بازیگوش است در جمع دوستانش داستان‌های تخیلی می‌گوید و همه او را دروغگو خطاب می‌کنند. روزی امیرعلی با دوستش مجید دعوایش می‌شود و سر او را می‌شکند. پدر و مادر دختر به خانه امیرعلی آمده و شکایت را به پدرش می‌برند. پدر امیرعلی او را در بالای پشت بام زندانی می‌کند. بالای پشت بام به خانه همسایه مشرف بوده که امیرعلی آن شب در خانه می‌بیند که یک روحانی را که با کشف حجاب مخالف است می‌کشند. امیر علی این موضوع را برای پدرش تعریف می‌کند ولی ...

رضا ایرانمنش، سیامک اشعریون، ثریا قاسمی، علیرضا اوسیوند، ساناز سماواتی، مهرداد ضیایی و زیبا بروفه در فیلم «شاهد عینی» بازی کرده‌اند.

مستند«در راه مدرسه»

مستند «در راه مدرسه» با گویندگی ۱۴ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

این مستند در گونه داستانی، ماجراجویی محصول فرانسه در سال ۲۰۱۳ قرار است از شبکه امید سیما پخش شود.

مدیر دوبله این مستند ابوالفضل شاه بهرامی و صدابردار آن سعید عابدی است.

شیلا آژیر، رضا الماسی، دانیال الیاسی، شراره حضرتی، مریم شاهرودی، پریا شفیعیان، سحر صحامیان، نغمه عزیزی پور، بهروز علیمحمدی، نسرین کوچک خانی، ملیکا ملک نیا، علیرضا ناصحی، حسین نورعلی و ابوالفضل شاه بهرامی صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

این مستند داستان چهار پسر و دختر نوجوان در چهار کشور مختلف را دنبال می‌کند که هر روز باید مسافتی طولانی را در شرایطی دشوار تا مدرسه شان فقط به شوق آموختن طی کنند.

فیلم مستند «راه مدرسه» نشان می‌دهد که آموزش، برای بسیاری از کودکان جهان، نعمتی ارزشمند و دستاوردی دشوار است و نباید بدیهی انگاشته شود.

شخصیت‌های کودک فیلم نمونه‌هایی الهام‌بخش از اراده، صبر و مسئولیت‌پذیری هستند که بدون شک برای مخاطب، به‌ویژه نوجوانان، پیام تربیتی مثبت دارد.

فیلم هرگز کودکان را قربانی یا ترحم‌برانگیز نشان نمی‌دهد، بلکه آنها را قهرمانان زندگی روزمره معرفی می‌کند.

مخاطب این فیلم، با سبک زندگی، طبیعت و شرایط اجتماعی کشور‌های مختلف آشنا می‌شود و نگاه بین‌فرهنگی او تقویت می‌گردد.

این فیلم گزینه‌ای بسیار مناسب برای نمایش آموزشی و برای مسئولان و معلمان مدارس و خانواده‌ها به‌شمار می‌آید.

فیلم حس همدلی با کودکان جهان و توجه به نابرابری‌های آموزشی را در مخاطب برمی‌انگیزد.