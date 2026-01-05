پخش زنده
مراسم معنوی اعتکاف دانشآموزی شهرستان منوجان با حضور ۸۰۰ نفر از نوجوانان و جوانان، با اجرای برنامههای متنوع عبادی، تربیتی و فرهنگی در مساجد این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، مراسم اعتکاف دانشآموزی شهرستان منوجان با حضور پرشور ۸۰۰ نفر از نوجوانان و جوانان، جلوهای از همدلی، انس با معنویت و تربیت دینی نسل نوجوان را به نمایش گذاشت.
در این مراسم، برنامههای متنوعی از جمله تلاوت دستهجمعی قرآن کریم، برگزاری حلقههای صالحین و جلسات تربیتی با هدف تعمیق باورهای دینی، تقویت روحیه همدلی و ارتقای بینش اخلاقی دانشآموزان اجرا شد.
در ایام اعتکاف، نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حجتالاسلام آقا ملایی امام جمعه شهرستان منوجان در جمع معتکفین اقامه و پس از آن، دانشآموزان در مراسم افطار شرکت کردند. فضای صمیمی افطار فرصتی برای تقویت ارتباطات اجتماعی و دوستیهای مبتنی بر ارزشهای دینی میان نوجوانان فراهم کرد.
حجتالاسلام آقا ملایی امام جمعه منوجان در حاشیه این مراسم گفت: اعتکاف دانشآموزی فرصتی ارزشمند برای رشد معنوی، روانی و اجتماعی نسل جوان است که با برنامهریزی دقیق و توجه به نیازهای دانشآموزان، میتواند به تجربهای ماندگار تبدیل شود.
عباس سالاری مدیر آموزش و پرورش شهرستان منوجان نیز اعتکاف را فرصتی مغتنم دانست و گفت: دانشآموزان در این ایام، به دور از هیاهوی روزمره، در خانه خدا به عبادت و راز و نیاز پرداخته و دلهای خود را از نور ایمان سرشار میکنند.
وی افزود: امسال نیز همانند سنوات گذشته، دانشآموزان دختر و پسر منوجانی با حضور در این مراسم معنوی و همراهی مربیان و مبلغان مذهبی، در برنامههایی همچون عبادت، دعا، قرائت قرآن و جلسات اخلاق و معنویت شرکت کردند.