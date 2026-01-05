به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشست خبری اعلام کرد که «سویه جدید تب برفکی با مبارزه به موقع و سرسختانه سازمان دامپزشکی کشور و واکسیناسیون هشت میلیون و ۸۰۰ هزار راس دام سنگین ظرف سه ماه مهار شد.»

وی همچنین از اولویت استفاده از واکسن داخلی در مرحله دوم واکسیناسیون سراسری، از نیمه دوم دی ماه خبر داد .

این مقام مسئول تأکید کرد که سرعت انتقال ویروس این سویه «۲۰ برابر سرعت انتشار ویروس کرونا» است و اگر سازمان واکنش به موقع نشان نمی‌داد، «بیش از یک میلیون راس دام بر اثر این بیماری در کشور تلف می‌شد و می‌توانست حدود ۱۰۰ همت به دامداری‌های کشور خسارت وارد کند.»

علی‌رضا رفیعی‌پور درباره جزئیات عملیات واکسیناسیون و هزینه‌ها گفت : در ۹ ماهه امسال، در مجموع «۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دُز واکسیناسیون دام‌ها مربوط به همه سویه‌ها» صورت گرفته است.

وی هزینه‌ی واکسیناسیون را برای دام‌های صنعتی «۱۵۰ هزار تومان به ازای هر راس دام سنگین» اعلام کرد و افزود: «چهار میلیون و ۲۰۰ هزار دُز واکسن به صورت رایگان به دام‌های واحد‌های روستایی و عشایری علیه سویه جدید تب برفکی تزریق شد.»

رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین گفت: که در واحد‌های صنعتی، واکسیناسیون «۱۰۰ درصد دام‌ها علیه سویه جدید تب برفکی انجام گرفته است.»

معاون وزیر جهادکشاورزی در مورد برنامه‌ریزی مرحله دوم و تولید واکسن اعلام کرد چون ایمنی واکسن سویه جدید «فقط چهار تا پنج ماه برای دام ایمنی ایجاد می‌کند» مرحله دوم واکسیناسیون از نیمه دوم دی ماه آغاز می‌شود.

رفیعی‌پور درباره واکسن داخلی، نیز گفت : «این واکسن تولید شده و حدود یک هفته پیش در دامداری‌های کشور درحال بررسی و آزمایش از نظر تاثیرگذاری است و در صورت تایید نهایی، در فاز دوم مورد استفاده قرار می‌گیرد.» او افزود که در مرحله دوم، «بخش عمده واکسیناسیون دام سبک به صورت رایگان خواهد بود.»

رفیعی‌پور افزود :که استان‌های درگیر شامل «تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، اردبیل، فارس و قم» بوده‌اند و «استان تهران از نظر تعداد کانون‌های درگیر، رتبه نخست را داشت.»

وی دیگر اقدامات سازمان، را «تشکیل قرارگاه تب برفکی در ادارات دامپزشکی کل کشور، تشکیل ستاد ملی تب برفکی به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری… و ایجاد بیوبانک برای ذخیره استراتژیک واکسن‌ها» اعلام کرد و بر لزوم «استفاده از هوش مصنوعی و الکترومغناطیس برای پیشگیری و مبارزه علیه بیماری‌های دامی» تأکید کرد.