به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، تاکید کرد: جوی پایدار بر فراز استان از امروز تا اواخر وقت جمعه حاکم خواهد بود.

امینی ادامه داد: طی این مدت آسمان صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، در مناطق مرکزی، صنعتی و کلانشهر اصفهان شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا تا روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه وجود دارد.