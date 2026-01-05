پخش زنده
در مناطق مرکزی، صنعتی و کلانشهر اصفهان شرایط برای افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا تا روز پنجشنبه ۱۸ دیماه پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، تاکید کرد: جوی پایدار بر فراز استان از امروز تا اواخر وقت جمعه حاکم خواهد بود.
امینی ادامه داد: طی این مدت آسمان صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
به گفته وی، در مناطق مرکزی، صنعتی و کلانشهر اصفهان شرایط برای افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا تا روز پنجشنبه ۱۸ دیماه وجود دارد.