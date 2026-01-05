پخش زنده
دور نهایی هفتمین دوره فوتبال قهرمانی کمتر از ۲۳ سال آسیا ۲۰۲۶ فردا با حضور تیم امید ایران در عربستان آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دوره از رقابتها انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس به شمار نمیرود و ۱۶ تیم در ۴ گروه ۴ تیمی به رقابت میپردازند. مسابقات از فردا به مدت ۱۸ روز در دو شهر جده و ریاض برگزار خواهد شد.
برنامه روز نخست و وضعیت سایر گروهها به این شرح اعلام شد:
* گروهای در جده:
- سه شنبه ۱۶ دی:
ویتنام - اردن
عربستان - قرقیزستان
* گروه بی: ژاپن، سوریه، قطر و امارات
* گروه سی: ازبکستان، کره جنوبی، ایران و لبنان
* گروه دی: عراق، استرالیا، تایلند و چین
برنامه دیدارهای تیم ایران به این شرح است:
* چهارشنبه ۱۷ دی: ایران با کرهجنوبی (ورزشگاه الشباب ریاض - ساعت ۱۵)
* شنبه ۲۰ دی: ایران با ازبکستان (ورزشگاه اسپورتس سیتی ریاض - ساعت ۱۷:۳۰)
* سه شنبه ۲۳ دی: ایران با لبنان (ورزشگاه الشباب ریاض - ساعت ۱۵)
- تیم ایران در دور مقدماتی و در گروه آی ۴ - ۰ تیم هنگ کنگ، ۶ - ۰ تیم گوآم و ۳ - ۲ تیم امارات را شکست داد و با ۹ امتیاز به عنوان یکی از تیمهای نخست گروهها به دور نهایی صعود کرد.
- مسابقات فوتبال امیدهای آسیا هر دو سال یک بار برگزار میشود و در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تیم ژاپن با یک گل ازبکستان را برد و قهرمان شد و تیم عراق سوم شد.
- در فوتبال امیدهای آسیا تیم ژاپن با ۲ قهرمانی و یک سومی رکورد دار شد و تیمهای ازبکستان و عربستان با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی به طور مشترک دوم شدند و تیمهای کره جنوبی با یک قهرمانی و نایب قهرمانی در رده چهارم و عراق با یک قهرمانی در رده پنجم قرار دارند.
- تیم ایران در سالهای ۲۰۱۳، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ در دور گروهی و در سال ۲۰۱۶ در دور یک چهارم نهایی حذف شد و در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ در دور مقدماتی کنار رفت.