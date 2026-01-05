به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دوره از رقابت‌ها انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس به شمار نمی‌رود و ۱۶ تیم در ۴ گروه ۴ تیمی به رقابت می‌پردازند. مسابقات از فردا به مدت ۱۸ روز در دو شهر جده و ریاض برگزار خواهد شد.



برنامه روز نخست و وضعیت سایر گروه‌ها به این شرح اعلام شد:

* گروه‌ای در جده:

- سه شنبه ۱۶ دی:

ویتنام - اردن

عربستان - قرقیزستان

* گروه بی: ژاپن، سوریه، قطر و امارات

* گروه سی: ازبکستان، کره جنوبی، ایران و لبنان

* گروه دی: عراق، استرالیا، تایلند و چین

برنامه دیدار‌های تیم ایران به این شرح است:

* چهارشنبه ۱۷ دی: ایران با کره‌جنوبی (ورزشگاه الشباب ریاض - ساعت ۱۵)

* شنبه ۲۰ دی: ایران با ازبکستان (ورزشگاه اسپورتس سیتی ریاض - ساعت ۱۷:۳۰)

* سه شنبه ۲۳ دی: ایران با لبنان (ورزشگاه الشباب ریاض - ساعت ۱۵)

- تیم ایران در دور مقدماتی و در گروه آی ۴ - ۰ تیم هنگ کنگ، ۶ - ۰ تیم گوآم و ۳ - ۲ تیم امارات را شکست داد و با ۹ امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های نخست گروه‌ها به دور نهایی صعود کرد.

- مسابقات فوتبال امید‌های آسیا هر دو سال یک بار برگزار می‌شود و در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تیم ژاپن با یک گل ازبکستان را برد و قهرمان شد و تیم عراق سوم شد.

- در فوتبال امید‌های آسیا تیم ژاپن با ۲ قهرمانی و یک سومی رکورد دار شد و تیم‌های ازبکستان و عربستان با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی به طور مشترک دوم شدند و تیم‌های کره جنوبی با یک قهرمانی و نایب قهرمانی در رده چهارم و عراق با یک قهرمانی در رده پنجم قرار دارند.

- تیم ایران در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ در دور گروهی و در سال ۲۰۱۶ در دور یک چهارم نهایی حذف شد و در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ در دور مقدماتی کنار رفت.