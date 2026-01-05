برداشت گاز از پارس‌جنوبی به ۷۲۵ میلیون مترمکعب در روز رسید

وزیر نفت با قدردانی از تلاش خستگی‌ناپذیر کارکنان عملیاتی در منطقه پارس جنوبی، گفت: رکورد جدیدی در میدان گازی پارس جنوبی ثبت شد و مقدار برداشت گاز از این میدان به حدود ۷۲۵ میلیون مترمکعب در روز رسید.