به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سیدمصطفی آیتاللهی موسوی در جلسه شورای ترافیک استان کرمان با محوریت شهرستان بم گفت:بر اساس آمار ۹ ماهه، ۱۰ درصد از کل تصادفات استان و ۸ درصد از فوتیهای ناشی از حوادث ترافیکی مربوط به شهرستان بم است.
وی افزود:۶۶ درصد تصادفات این شهرستان به موتورسواران و عابران پیاده اختصاص دارد و محورهای اصلی بیشترین سهم تصادفات را به خود اختصاص دادهاند.
موسوی ایت الهی اضافه کرد:بهبود آسفالت در برخی موارد موجب افزایش سرعت و در نتیجه شدت تصادفات میشود، در حالی که ایجاد مسیر ایمن برای عابران پیاده، پلهای عابر قابل استفاده و اقدامات فرهنگی نقش مؤثرتری در کاهش حوادث دارند.
معاون عمرانی استاداری ادامه داد:در ۹ ماهه امسال تصادفات برونشهری این شهرستان ۲۱ درصد کاهش و تصادفات درونشهری ۲۵ درصد افزایش داشته که این اختلاف معنادار است.