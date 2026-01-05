پخش زنده
به مناسبت سال نوی میلادی فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی با خانواده شهیدان مسیحی سرگون آکویانس بالانجی» و «قایچاق داوتیان» در ارومیه دیدار و از صبر و ایثار انها قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی به همراه معاون نیروی انسانی سپاه شهدا، با حضور در منازل شهیدان مسیحی «سرگون آکویانس بالانجی» و «قایچاق داوتیان»، با خانوادههای این شهیدان والامقام دیدار و گفتوگو کردند.
این دیدار صمیمی به مناسبت آغاز سال نوی میلادی انجام شد و فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی ضمن تبریک سال نو به خانوادههای معظم شهدا، با تأکید بر جایگاه والای شهیدان در حفظ استقلال، امنیت و همبستگی ملی کشور، از ایثار و صبر خانوادههای آنان قدردانی کرد.