همزمان با واریز کالابرگ، ارسال پیامکها و لینکهای جعلی افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بررسیهای تخصصی کارشناسان پلیس فتا نشان میدهد مجرمان سایبری با سوءاستفاده از طرحهای حمایتی دولت، از جمله کالابرگ، اقدام به ارسال پیامکهای فریبنده حاوی لینکهای آلوده برای شهروندان میکنند.
در بیشتر این موارد، پیامکها با عناوینی مانند «واریز کالابرگ»، «دریافت اعتبار جدید» یا «استعلام وضعیت کالابرگ» ارسال میشود و مجرمان با ایجاد حس اضطراب و فوریت، کاربران را به کلیک روی لینک ترغیب میکنند؛ در حالی که به محض کلیک، بدافزار روی تلفن همراه نصب شده و زمینه آلودگی و هک گوشی و سوءاستفادههای بعدی فراهم میشود.
بسیاری از قربانیان در مراحل اولیه متوجه آلودگی تلفن همراه خود نمیشوند، و پس از آلوده شدن گوشی، امکان دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی و بانکی، ارسال پیامک بدون اطلاع کاربر، جعل هویت، سوءاستفاده از شماره تلفن و حتی برداشت غیرقانونی از حسابهای بانکی وجود دارد.
پیامکهای معتبر دولتی فقط از طریق سرشمارههای اسمی و رسمی ارسال میشوند و نهادهای مسئول، هیچگونه لینک یا برنامهای را از طریق شمارههای شخصی یا شبکههای اجتماعی معرفی نمیکنند؛ بنابراین هرگونه پیام با این مضمون، جعلی و کلاهبرداری است.
شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرعادی، موضوع را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش دهند.