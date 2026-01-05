علی تاجرنیا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، درباره بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه گفت: متاسفانه در دورههای گذشته هیئت مدیره چهار فسخ قرارداد یک طرفه از طرف باشگاه داشتیم که این امر متاسفانه باعث شد فیفا ما را از دو پنجره نقل و انتقالاتی محروم کند. ما برای این موضوع طرح شکایت کردیم و این پرونده در دست اجراست و در عین حال برای اینکه این پنجره نقل و انتقالات بین فصل را از دست ندهیم درخواست دستور موقت داشتیم که از این فرصت بتوانیم استفاده کنیم؛ در گام اول هنوز نتیجه نگرفتیم، اما امروز با مشورتی که با اعضای هیئت مدیره و دوستان وکیلمان داشتیم و در فرصت باقیمانده طرح مجدد درخواست را خواهیم داشت و امیدواریم که نتیجه بگیریم.
برای بازشدن پنجره نقل و انتقلات تلاش می کنیم
تاجرنیا در ادامه گفت: در عین حال باید توجه داشته باشیم که استقلال در پیش از شروع فصل تیم خوبی را بسته است، بر روی نیمکت بازیکنان بسیار خوبی داریم و به نوعی از نقل و انتقالات زیاد بینیازیم، اما همین اندازه را هم در شأن باشگاه استقلال نمیدانیم و همه تلاش ما این است که این مسئله را حل کنیم؛ در عین حال در یکی دو پست شاید نیاز به تقویت داشته باشیم که امیدوارم بتوانیم کار را انجام دهیم. در هر صورت همه تلاش ما و چند وکیل خوب این است که بتوانیم این دستور موقت را بگیریم و از این فصل انتقالات نقل و انتقالات پیش از نیم فصل دوم استفاده کنیم.
رامین رضائیان و جلالی سرمایه های باشگاه هستند
تاجرنیا در ادامه تصریح کرد: امیدوارم با توجه به شرایطی که داریم هیچ بازیکنی از باشگاه جدا نشود خصوصاً این دو نفر که ملیپوش محسوب میشوند و سرمایههای باشگاه ما هستند امیدوارم که صحبتها نتیجه بخش باشد و ما با حضور این بازیکنان خوبمان نیم فصل خوبی را شروع کنیم.
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در خصوص برگزاری بازی این تیم مقابل تراکتور در هفته شانزدهم لیگ برتر به میزبانی شهر یزد نیز گفت: بله ما با توجه به نبود زمین و مشکلاتی که در تهران وجود دارد با هماهنگیهایی که صورت گرفته نامههایی را ارسال کردیم و امیدواریم که موافقت مسئولان ورزش و استانی یزد صورت بگیرد و هموطنان خوب ما در استان یزد نیز بتوانند یک بازی خوب در آنجا ببینند؛ فکر میکنم با توجه به زمین خوبی که در شهر یزد وجود دارد و تماشاگران خوب و خون گرم یزدی شروع خوبی برای نیم فصل دوم داشته باشیم.
نیم فصل دوم را از یزد شروع می کنیم
رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال در خصوص زمان مشخص شدن مدیرعامل این باشگاه نیز گفت: با توجه به شرایط تیم همه نگاهها به این بود که تا نیم فصل به همین شکل با سرپرست باشگاه را اداره کنیم؛ خوشبختانه اکنون تیم ثبات خوبی پیدا کرده است رشتههای دیگر را گسترش دادهایم و با تشکیل سازمان فوتبال و سازمان ورزشهای قهرمانی بخش عمدهای از مسئولیتهای مدیرعامل به آنها واگذار شده است و با صحبتهایی که کردیم خیلی امیدواریم که انتخاب مدیرعامل تا یکی دو هفته آینده به یک جمع بندی خوب برسد.
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است