اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی استان در خصوص تغییر زمانبندی امتحانات
اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تغییر زمانبندی امتحانات اعلام شد.
اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تغییر زمانبندی امتحانات پایانی نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.
در این اطلاعیه آمده است:
به اطلاع دانشجویان دانشگاه.آزاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد میرساند:
به منظور اعطای فرصت بیشتر برای آمادگی برای شرکت در امتحانات پایانی نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴، در خصوص زمانبندی برگزاری امتحانات مقرر شد:
امتحانات از روز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴، مطابق برنامهریزی قبلی، برگزار خواهد شد.
امتحانات روزهای ۱۶ تا ۱۹ دی ماه به ترتیب در تاریخهای ۷ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ انجام خواهد پذیرفت.
این تغییر به منظور فراهم آوردن شرایط مطلوبتر برای شما عزیزان در نظر گرفته شده است.
همچنین نحوه برگزاری امتحانات متعاقبا اعلام خواهد شد.