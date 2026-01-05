پخش زنده
در ادامه تجاوزات هوایی رژیم صهیونیستی به خاک لبنان، امروز دوشنبه یک خودروی غیرنظامی در جنوب این کشور هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منابع محلی از هدف قرار گرفتن یک خودرو توسط پهپادهای رژیم صهیونیستی در شهرک «بریـقع» در شهرستان «النبطیه» واقع در جنوب لبنان خبر دادند.
به گفته این منابع، حمله به این خودروی غیر نظامی با استفاده از پهپاد انجام شده و جزئیات بیشتری درباره تلفات یا خسارات احتمالی آن هنوز منتشر نشده است.
این حمله در حالی صورت میگیرد که طی هفتههای اخیر، پرواز و عملیات پهپادهای رژیم صهیونیستی در مناطق جنوبی لبنان افزایش یافته و نگرانیها درباره تشدید تنشها در مرزهای جنوبی این کشور را دوچندان کرده است.
بیش از یک سال از توافقی که قرار بود جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان را متوقف کند، میگذرد؛ اما واقعیت میدانی چیزی جز ادامه حملات این رژیم با هزاران نقض توافق علیه تمامیت ارضی لبنان، نبوده است.
رژیم صهیونیستی با وجود ادامه تجاوزات روزانه خود به مناطق جنوب لبنان، با همراهی آمریکا با تحت فشار قرار دادن بیروت، درصدد پیش بردن طرح خلع سلاح مقاومت اسلامی این کشور است.