به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «محسن پاک‌نژاد» با حضور در یکی از سکوهای پارس جنوبی، از نزدیک در جریان تلاش‌های همکاران حوزه عملیات قرار گرفت و گفت: در روز‌های اخیر رکورد تولید روزانه ۷۲۵ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی شکسته شد؛ رکوردی که با تلاش‌های شبانه‌روزی و ایثارگرانه کارکنان این مجموعه به ثبت رسید و بخش عمده‌ای از نیاز گاز بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء کشور را تأمین کرد.

وی افزود: دو‌ترین پالایشگاه فجر جم در جریان حملات مورد اصابت قرار گرفته بود، اما با یک حرکت جهادی و در مدت زمانی کمتر از ۶ ماه، کارشناسان و متخصصان شرکت ملی گاز ایران و پالایشگاه فجر جم موفق شدند این بخش‌ها را دوباره وارد مدار تولید کنند. در نتیجه، روزانه حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری اضافه شد که در شرایط کنونی و با توجه به برودت هوا، نقش مؤثری در مدیریت تأمین و توزیع گاز ایفا می‌کند.

وزیر نفت بیان کرد: هم‌اکنون عازم پالایشگاه قطعه ۱۴ پارس جنوبی هستم؛ پالایشگاهی که عملیات بازسازی‌ ترین آسیب‌دیده آن در جریان جنگ ۱۲روزه با سرعت مناسبی در حال انجام است و ان‌شاءالله در یک بازه زمانی کوتاه، این پالایشگاه به مدار تولید بازمی‌گردد.

پاک‌نژاد گفت: در زمینه تأمین گاز نیروگاه‌ها، از ابتدای امسال تاکنون به‌صورت انباشته حدود ۳.۵ میلیارد مترمکعب گاز بیشتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نیروگاه‌ها تحویل داده شده است.

وی افزود: هم‌اکنون بیش از تعهد پیش‌بینی‌شده برای این ایام، گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها تأمین شده است. همچنین به‌منظور حفظ پایداری تولید برق در زمان نوسان تحویل گاز، سوخت مایع نیروگاه‌ها به‌صورت مناسب، پایدار و در احجام کافی ذخیره‌سازی و تأمین شده است تا هموطنان در شرایط افزایش مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء، با هیچ‌گونه مشکل یا محدودیتی در تأمین برق مواجه نشوند.